(ВИДЕО) Силен ветер помести паркиран авион на „Катар Ервејс“ и го судри со друг

Два авиони на „Катар ервејс“ се веројатно оштетени како резултат на вчерашното силното невреме во Доха.

Снимките за видео надзорот, споделени на „Твитер“, покажуваат како екстремно силниот ветер го турка авионот „Боинг 787“ познат како „Дримлајнер“ во „Ербас А350“.

Ветерот во Доха вчера достигнал брзина од 113 километри на час што довело до придвижување на авионите.

Од снимките се забележува како носот на авионот „Боинг 787“ беше втурнат во трупот на „Ербас А350.

