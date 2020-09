(ВИДЕО) Салвини е физички нападнат од млада црнкиња

Лидерот на италијанска Лига, Матео Салвини, денес во Тоскана била нападнат од млада црнкиња, која му скинала копче од кошулата и бројаницата која ја носел околу вратот.

Салвини, чија партија остро се противи на мигрантите, престојувал во Понтасиеве, во близина на Фиренца, во рамките на изборната кампања за регионалните избори на 20-ти и 21-ви септември.

Изгледа дека потегот на жената не бил планиран, соопштила полицијата, пренесува агенцијата “Ansa”.

Како што е наведено, таа, враќајќи се од работа, случајно се нашла во групата приврзаници на Салвини и ја искористила можноста да го турне.

Салвини рекол дека напаѓачката би требало да се засрами.

#Salvini being brutally assaulted by a violent antifa woman who screaming at him, tore his shirt off – That’s the result of the hugest anti right-wing campaign orchestrated by leftist ever seen in Italy pic.twitter.com/xWNq8oTZ5c @RealJamesWoods @TeamTrump

— Anders van Riebeek (@VanRieebek) September 9, 2020