(ВИДЕО) САД побараа од Кина да го затвори конзулатот во Хјустон

Соединетите Американски Држави одеднаш наредија Кина да го затвори својот конзулат во Хјустон, соопшти Министерството за надворешни работи на азиската држава.

Одлуката на Вашингтон е опишана како „невидена политичка провокација“ што дополнително ќе ги наруши дипломатските односи.

Тој додаде дека вчера американските власти побарале од кинеската Влада да го затвори својот конзулат.

Претставникот истакна дека одлуката на САД е едностран потег. Пекинг се закани дека ќе одговори со „цврсти контра мерки“ доколку Вашингтон не се откаже од одлуката. Кинеската Влада ги обвини американските власти за малтретирање кинески дипломати и заплашување кинески студенти со конфискација на лични електронски уреди и приведување без причина. Нагласено е дека кинеските дипломатски мисии и персонал често добиваат смртни закани.

САД и дадоа на Кина 72 часа да го затвори својот конзулат во Хјустон.

Полицијата и противпожарната служба во американскиот град пристигнале во конзулатот, по дојава дека се палеле документи во отворени контејнери, јавуваат локалните медиуми, повикувајќи се на полицијата.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC

— KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020