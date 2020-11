(ВИДЕО) Ракетирана Зелената зона во Багдад

Четири ракети паднаа во Зелената зона во Багдад, изјави ирачки официјален претставник.

Ракетите биле истрелани од населено место во областа Ал-Алф Дар во Нов Багдад.

Breaking: Video from Baghdad showing the defense systems launching to intercept the rockets pic.twitter.com/w1GsU9FpSR

— Steven Nabil (@thestevennabil) November 17, 2020