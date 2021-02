(ВИДЕО) Погледнете го ракетниот напад во Ирак во кој загина работник во амбасадата на САД

Еден странец, ангажиран по договор, загина синоќа во ракетен напад врз американска воздушна база на аеродромот во северниот ирачки град Ербил, соопшти коалицијата предводена од САД.

Во нападот биле повредени повеќе од 10 лица, a САД побараа истрага за нападот и казнување на извршителите.

Во областа на американската база паднале најмалку три ракети.

Националноста на загинатиот странец не е соопштена.

View this post on Instagram

Одговорност за нападот презеде досега непозната група Аулија ад Дам (Чуварите на крвта).

⭕️ Incoming siren🚨went off at #US military base #Erbil airport as 🚀 landed nearby pic.twitter.com/6vc5DIfT0e

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) February 15, 2021