(ВИДЕО) Околните места прекриени со пепел по новата спектакуларна ерупција на вулканот Етна

Спектакуларен портокалов облак од пепел и лава минатата ноќ се крена високо во воздух над неколку сицилијански села по новата ерупција на Етна.

Тоа беше 10-та голема ерупција на Етна од 16 февруари, кога повторно се активира овој најактивен европски вулкан.

Столб од чад и пепел беше кренат на височина од 10.000 метри, а осум околни села беа преплавени со пепел и камења, додека вжештената лава се спушти по падината на југоисточниот кратер кон ненаселена област, соопшти италијанскиот Институт за геофизика и вулканологија (INGV).

Mount Etna has been ridiculously active recently. Reports of another eruption this morning.

Is it just me, or has there been a lot of volcanic activity in the last few weeks?

🎥 1 March 2021.pic.twitter.com/DneYAfgGds

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 7, 2021