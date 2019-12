(ВИДЕО) Авион се урна во Луизијана, петмина загинати

Мал авион се урнал во близина на продавница на „Волмарт“ во Луизијана, а засега има информација за петмина загинати.

Авионот се урнал на место, каде што во близина се наоѓа и училиште.

По падот авионот веднаш се запалил, а телата на патниците се изгорени и не можат да бидат идентификувани.

Во леталото се наоѓале шест патници, но последното тело се уште не е пронајдено.

BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019