(ФОТО) Верижен судар на 63 возила во Вирџинија, 35 повредени

Повеќе лица се повредени во верижен судат на автопат на истокот од Вирџинија. Заради густата магла и замрзнат автопат на истокот од Вирџинија, дошло до верижен судар во кој учествувале 63 возила. Повредени се 35 лица, се наведува во твитер објавата на полицијата.

Заради сударот, кој се случил во утринските часови по локално време на околу 80 километри од Ричмонд, автопатот е затворен во двата правци.

12:30 UPDATE: #VSP investigation continues into 63-vehicle chain reax crashes impacting east & west I64 in #York County. 35 transported for treatment. No fatalities reported. Continue to folo @511statewideva for detour info. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/UFZ2oK3f2U

— VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019