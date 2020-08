(ВИДЕО) Трамп номиниран за претседателски кандидат на Републиканците

Републиканската партија официјално го номинира Доналд Трамп за свој кандидат на претстојните претседателски избори на Националната конвенција во Шарлот.

Доколку победи на изборите во ноември, тоа ќе биде негов втор мандат на чело на Соединетите држави.

Негов противник од демократскиот табор ќе биде Џо Бајден.

Претходно денес, Мајк Пенс е повторно номиниран за позицијата потпретседател и сојузник на Трамп во изборниот процес.

WATCH NOW: Pres. Trump makes surprise appearance as GOP formally nominates him for reelection https://t.co/9coEkc0HCi pic.twitter.com/PIVkSMxvrC

— CBS News (@CBSNews) August 24, 2020