Роверот „Истрајност“ слета на Марс, објавена и првата фотографија

Роверот на американската вселенска агенција НАСА „Perseverance“ (Истрајност), по седум месеци патување низ вселената, вечерва во 21,56 часот по средноевропско време слета на Марс, сместувајќи се во еден кратер, со што и официјално треба да почне потрагата по докази за древниот микробиолошки живот на Црвената планета.

Инженерите од лабораторијата за реактивен погон на НАСА (JPL) во близина на Лос Анџелес ја добија првата фотографија од Марс.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021