Републиканецот Давид Шафер: Откриени се грешки во пребројувањето на гласовите

Додека поголемиот број медиуми веќе му честитаа на Џо Бајден прогласувајќи го за нов претседател на Америка, Републиканците не прекинуваат да објавуваат за изборни нерегуларности. Она што последно е објавено на Твитер е дека во Илионис има голема грешка при пребројувањето.

Американскиот политичар Давид Шафер, член на Републиканската партија во Џорџија, денеска објави шокантни факти на Твитер. Според него, во оваа сојузна држава на конто на Џо Бајден на само едно избирачко место биле запишани 9.626 повеќе гласови. Се работи за округот Декалб во Илионис, каде што непреброените гласови се пишувале за Џо Бајден.

One of our monitors discovered a 9,626 vote error in the DeKalb County hand count. One batch was labeled 10,707 for Biden and 13 for Trump – an improbable margin even by DeKalb standards. The actual count for the batch was 1,081 for Biden and 13 for Trump.

