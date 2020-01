Помпео истакна дека по убиството на Сулејмани САД се посветени на деескалацијата

Американскиот државен сектерар Мајк Помпео, потенцира дека Вашингтон е посветен на „деескалација“, откако во американски напад во Багдад беше убиен Касем Сулејмани, архитектот на растечкото влијание на иранската војска на Блискиот исток.

Помпео на Твитер напиша дека разговарал со шефот на британската дипломатија Доминик Раб и највисокиот кинески дипломат Ванг Ји за американската одлука да се елиминира Сулејмани, кој беше командант на елитната иранска едница Кудс, јавија британските медиуми.

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation.

