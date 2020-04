ОПЕК ќе го намали производството на нафта за 22% во мај и јуни

Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и сојузничките земји за производство на нафта се согласија да го намалат производството на нафта за 22% за секоја земја членка на алијансата за мај и јуни, објави во четвртокот Амена Бакр, шеф на „Енерџи Интелиџенс“, водечка компанија за анализи во енергетскиот сектор.

The agree to Adjust downwards their overall oil output by 10 mb/d, starting on 1 May 2020, for an initial period of 2 months. For the subsequent period from July to December 2020, an adjustment pf 8 mb/d followed by 6 mb/d of total for the period of Jan2021 to April 2022 #OOTT

— Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020