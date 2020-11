Од Газа испалени ракети кон јужниот дел на Израел, армијата возврати

Припадници на терористичката група Хамас во саботата испалија ракети кои погодија складиште во јужните делови на Израел, близу градот Ашкелон.

Израелската Армија возврати на нападите и рано утринава преку воздушни напади погоди две позиции на Хамас во појасот Газа, потврди портпаролот на Израелскте одбранбени сили.

Според локалната полиција, ракетите на Хамас погодиле магацин во периферијата на Ашкелон и предизвикале значајна штета. За сега, нема пријавени жртви.

На својот Твитер профил, ИДФ објави дека има погодено две локации на кои Хамас произведувале ракети, како и неколку подземни објекти и воен комплекс.

In response to a rocket that was fired from Gaza toward Israel earlier tonight, the Israeli Air Force struck Hamas military targets in Gaza including:

🎯 2 rocket ammunition manufacturing sites

🎯 underground infrastructures

🎯 a military compound

We hold Hamas responsible.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 22, 2020