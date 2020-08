Најмалку 10 луѓе се загинати, а огромен број се повредени, јавува новинската агенција AFP повикувајќи се на безбедносни извори.

Силната експлозија се слушнала ширум градот предизвикувајќи паника во либанската престолнина. Стаклата од прозорците испукале од зградите и дуќаните, а темен чад се надвиснал на пристаништето.

Се верува дека дел од повредените останале затрупани под рушевините.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV

— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020