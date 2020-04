Кина донира 30 милиони американски долари повеќе на СЗО

Кина ќе донира уште 30 милиони долари на Светската здравствена организација (СЗО) во услови на криза со корона вирус, соопшти Министерството за надворешни работи на земјата.

China has decided to donate additional $30 million in cash to WHO to support its global fight against #COVID19, in particular strengthening developing countries’ health systems. China already donated $20 million in cash to WHO on March 11.

