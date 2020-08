Каспаров: Не сакам да слушам никакви глупости за тоа дали Путин знаел за труењето на Навални

Славниот шахист и дисидент Гари Каспаров не се сомнева дека лично Путин стои зад труењето на неговиот политички противник Алексеј Навални.

За вчерашниот инцидент во Омск, Каспаров синоќа објави серија твитови.

Alexei Navalny’s poisoning again demonstrates that for Putin, assassination is policy—inside and outside of Russia. https://t.co/dotetp7mpf

Don’t insult my intelligence by suggesting that anyone would act against Navalny without Putin’s approval. As with Nemtsov’s murder, as with Politkovskaya’s, as with Litvinenko’s. No one would take such a risk. It’s policy, and it’s Putin’s.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) August 20, 2020