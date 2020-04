Еврогрупата не успеа да се согласи за економски одговор на Ковид-19

Европските министри за финансии по 16 часа разговори не успеаа да постигнат консензус за економскиот одговор за блокирање на кризата предизвикана од пандемијата со корона вирус.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020