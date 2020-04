ЕУ ја осуди одлуката на Трамп за прекин на финансирањето на СЗО во момент на пандемија

Првиот европски дипломат, Жозеп Борел, ја осуди одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да го прекине финансирањето на САД на Светската здравствена организација.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020