Биланс од вакцинацијата во ЕУ: 7 милиони примиле две дози, до септември вакцинирање на 70% од населението на Унијата

Претседателката на Европската Комисија, Урсула Фон Дер Лајен, објави дека до сега во ЕУ пристигнале околу 33 милиони вакцини, 22 милиони жители биле вакцнирани со една доза, додека 7 милиони ја примиле и втората доза.

Вакцинацијата низ Унијата започна на 27-ми декември, со исклучок на Германија и Унгарија кои започнаа со процесот на имунизација ден порано.

Vaccination is progressing in the European Union.

To date, 33 million doses have been delivered. But we also have to get ready to respond swiftly to new variants of the virus.

Today we are launching our preparedness plan, HERA Incubator.https://t.co/0ObOlT3J8B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2021