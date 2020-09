Шок во Њујорк. Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ е дисквалификуван од турнирот бидејќи за време на мечот со Карено Буста ја удри помошната судијка со топче по раката.

Иако Ноле тоа го направи ненамерно, главниот судија виде намера и го прекина мечот. Згора на тоа, судијата се струполи на земја иако тоа воопшто не беше силен удар како што таа изглуми.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020