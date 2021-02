Ќе се кандидираме додека не не одберат: Скопје повторно во конкуренција за најзелен европски град!

По неуспешниот обид во 2021-ва година, нашиот главен град Скопје и градоначалникот Петре Шилегов повторно се обидуваат да ја освојат титулата за најзелен европски град.

Оваа информација беше споделена од страна на EU Environment на Твитер, а помеѓу градовите кандидати за зелени европски градови, покрај Загреб, Софија и Белград, може да се забележи и кандидатурата на нашиот главен град.

