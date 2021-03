(ВИДЕО) Полицијата во Атина со солзавец и водени топови против демонстрантите

Со мали инциденти и со приведени заврши денешниот протест, во рамките на секојдневните собири за поддршка на барањата на осудениот лидер на терористичката организација „17 ноември“ Димитрис Куфодинас.

Инцидентите се случија кога полицијата се обиде да ги спречи демонстрантите да стигнат до централниот плоштад Синтагма и употреби солзавец и водени топови. Од страна на безбедносните служби, приведени се повеќе лица, меѓу кои и синот на Куфодинас.

Лидерот на „17 Ноември“, осуден на 11 доживотни затворски казни од 8 јануари штрајкува со глад, веќе две седмици одбива да прима течности, а од вчера е во критична состојба.

Police do not allow a #koufontinas_hungerstrike solidarity protest to take place, they disperse the crowd using tear gas and water cannons throughout central Athens, #Greece pic.twitter.com/4mxh7i1uhQ

