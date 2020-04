Тачи: Следната недела активности за формирање нова косовска Влада

Претседателот на Косово Хашим Тачи најави дека идната недела ќе ги преземе дејствијата, согласно неговите уставни овластувања, за формирање нова влада на Косово, со оглед дека сегашната влада е во оставка, откако на 25 март ѝ беше изгласана недоверба од Собранието.

Тачи на „Твитер“ соопшти дека на земјата ѝ е потребна влада со целосен легитимитет од собранието, која ќе му служи на народот и ќе биде способна да се соочи со кризата предизвикана од епидемијата на Ковид-19.

Тој порача дека е потребно да се зајакне поддршката од САД и Европската унија за Косово, а за таа цел треба да се укине таксата од 100 отсто на увозот од Србија и Босна и Херцеговина, како и реципроцитетот што го воведува владата во оставка на Албин Курти кон Белград.

Next week I’ll take the final constitutional steps to enable the formation of a new Government w/ full legitimacy from Parliament, capable to fight #COVID19 and serve the people. Tariffs & reciprocity need to be dropped in order to strengthen USA & EU support for Kosova.

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) April 19, 2020