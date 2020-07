Мета: Визната либерализација за граѓаните на Косово е неопходност

Албанскиот претседател Илир Мета порача дека визната либерализација за граѓаните на Косово е неопходност што мора да се случи што е можно поскоро.

Тој го поздрави барањето на европратениците за укинување на визите за Косово, потенцирајќи дека „европската перспектива на Косово расте и зајакнува секој ден“.

Коорднаторот на парламентарната група на владејачката Социјалстка партија СП, Таулант Бала го поздрави барањето од европратеници до францускиот претседател Макрон и холандскиот премиер Руте за укинување на визите за Косово до крајот на 2020 година.

Од друга страна, Бала вели дека ЕУ го губи кредибилитетот и довербата со тоа што не го почитува исполнувањето на стандардите од страна на Косово.

I completely agree with @andreykovatchev that 🇪🇺EU is loosing credibility and fairness by not reapecting Kosovo’s fulfillement of all technical benchmarks.Thanks to all MEP-s from main political groups for the great support shown through the letters sent to 🇫🇷President and 🇳🇱 PM https://t.co/fDAq0NovnM

— Taulant Balla (@taulantballa) July 7, 2020