ЕУ ќе му додели на Косово до 160 милиони евра помош за борба против корона вирусот

Шефицата на Канцеларијата на Еропската унија во Приштина, Наталија Апостолова, најави дека Косово може да очекува помош од Брисел за справување со епидемијата на Ковид-19 во висина од 160 милиони евра.

Во објава на Твитер по денешните разговори со косовската министерка за економија, Розета Хајдари, и министерот за финансии, Бесник Бислими, Апостолова најави дека помошта може да се реализира во наредните два до шест месеци.

Канцеларијата на Европската унија во Косово минатиот месец обезбеди помош од 5 милиони евра за здравствената заштита на населението на Косово, но и на домашната економија, со цел да се ублажи кризата предизвикана од пандемијата.

