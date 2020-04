Американскиот амбасадор ја критикува расистичката, сексистичка и хомофобична реторика во Косово

Амбасадорот на Соединетите Американски Држави на Косово, Филип Коснет, упати критики на политичката реторика во земјата, која, според него, често преминува во деградирање, расизам, сексизам и хомофобија.

Коснет смета дека на тој начин се понижуваат луѓе врз основа на етничката и родовата припадност или сексуалната ориентација.

Американскиот дипломат им порача на косовските политичари да ги обесхрабруваат тие што се користат со јазик на омраза и да се служат со факти, наместо со навреди.

Political rhetoric in Kosovo – as in other countries – often descends into racism, sexism, and homophobia. This demeans those who make such attacks and those who tolerate them. Leaders have a responsibility to discourage this ugliness. Focus on facts, not insults.

