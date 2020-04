Велигденска честитка на американската амбасадорка: На сите се најдобро, останете дома и останете здрави

Американската амбасадорка во Скопје Кејт Бернс упати честитка до верниците по повод Велигденските празници упатувајќи порака, во овие околности со корона вирусот да останат дома и да бидат здрави.

In this time of renewal and hope with Easter, Passover and Ramadan, from my family to yours we wish you all the best. Stay home, stay safe and stay healthy! Happy Easter. Среќен #Велигден! pic.twitter.com/3QbIMx7rUR

