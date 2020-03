Сасоли: Одлуката за преговори се добри вести во тешки времиња

Одлуката на министрите за европски прашања за почеток на преговорите за членство со Албанија и Северна Македонија, претставуваат добри вести во овие тешки времиња, оцени претседателот на Европскиот парламент, Давид Сасоли.

Some good news in difficult times: EU affairs ministers gave their ok for accession talks with Albania and North Macedonia. Leaders should follow. @Europarl_EN has always supported the Western Balkan’s European future. We need strong bonds with our neighbours, now more than ever.

— David Sassoli (@EP_President) March 24, 2020