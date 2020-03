Помпео ја поздрави одлуката на ЕУ да отвори преговори со Македонија и Албанија

Државниот секретар на САД Мајк Помпео ја поздрави одлуката на Советот на ЕУ за почеток на пристапните преговори со Македонија и Албанија.

We welcome the @EUCouncil’s decision to open accession negotiations with Albania and North Macedonia. The United States will remain your partner every step of the way.

