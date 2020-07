Влатко Стефановски: Само реновирање на Универзална сала доаѓа предвид

View this post on Instagram

#univerzalnasalaskopje, Ne go cepkajte hramot kade sto nastapuvale #raycharles #jimmysmith #mccoytyner #bbking #herbiehancock #charlesaznavour #pacodelucia #davidbyrne #fredyhubbard #chickcorea #brianferry #micktaylor #davidsylvian #johnmclaughlin #joezavinul #larycarlton #kornigrupa #time #yugrupa #indexi #lebisol #vstrio #kingsofstrings #skopjejazzfestival, i drugi brojni umetnici od zemjata i svetot. Renoviranje, da! Drugo neeeeee!