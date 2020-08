(ВИДЕО) Репортер беше одуван од ураган додека известуваше во живо

Репортерот на Ен-Би-Си Њуз Џеј Греј се јави во живо во утринската програма известувајќи за ураганот Лауира кој ги погоди САД, а снимката преплаши голем број од гледачите.

Тој известуваше од Лејк Чарлс во Луизијана, а во еден момент ветрот го однесе.

Водителите во студио беа во неверување, па ја скратија програмата и од него побараа да се врати на безбедно.

Watch the dramatic moment #HurricaneLaura makes landfall in Louisiana.

NBC’s @jaygraymatters is nearly pushed over by huge gusts of wind as speeds will reach over 150mph.

Watch GMB this morning👉https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/ez5p8OUYrK

— Good Morning Britain (@GMB) August 27, 2020