(ВИДЕО) Невестата позира насмеана, но по страшниот тресок нејзиниот фустан и букет буквално летаат далеку

Необични снимки и фотографии постојано пристигнуваат од главниот град на Либан, по експлозијата што вчера се случи на пристаништето во Бејрут. Во една од нив, исто така, гледаме како несреќата ја прекинала фотографијата на младите. Имено, во видеото се гледа како невестата се фотографира по свадбата. На нејзиното лице има широка насмевка, додека во позадина може да се слушне музиката.

A bride captured shooting her wedding photos moments before the explosions. Disturbing!!

#PrayForLebanon #Beirut pic.twitter.com/sLN8rXLFZg

— KwesiHornsby (@Iamhornsby) August 5, 2020