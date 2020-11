(ВИДЕО) Меси ги изгуби нервите на аеродромот откако пристигна во Барселона: Доста ми е од сè

Лионел Меси се врати во Барселона откако го одработи репрезентативниот настап со Аргентина и веднаш стана главна тема во Шпанија.

Меси и неговите соиграчи на аеродромот ги пречекаа претставници на Министерството за финансии кои очигледно имаа прашања за него на кои тој во моментот не беше подготвен да одговори, но успеаја видно да го вознемират бидејќи проверката на документите на сите во авионот траела околу еден час.

После средбата со претставниците на министерството Меси излезе пред новинарите и „зовре“ кога се спомна критиката што ја доби од чичкото на Гризман.

Here’s the video of Messi 🇦🇷 at the airport upon arrival in Spain 🇪🇸where he is asked 🗣 about the situation with Griezmann’s uncle. pic.twitter.com/lB1MNJU2b3

— FastFati (@FastFati) November 18, 2020