Пјер Емерик Обамејанг беше инспиратор на победата на Арсенал против Челси во ФА Купот, фудбалерот на „топџиите“ на крајот направи глупост по кој му се смее цела Англија.

Обамејанг пред да го крене големиот пехар, му „избега“ од рацете и се скрши на теренот на „Вембли“.

Pierre-Emerick Aubameyang knocking down the FA Cup trophy. Arsenal would have done better to let it to Chelsea 🤦‍♂️#ARSCHE #CFC 🔵pic.twitter.com/6lT8GB6AoO

— Chelsea FC 🦁 (@Chelsea_ENG_) August 1, 2020