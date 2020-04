(ВИДЕО) Бушав и со раскопчана кошула – Како изгледа принцот Хари во самоизолација

Принцот Хари со видеоповик се јави на Здружението „Well Child“ и разговараше со родителите на децата со пречки во развојот кои се посебно загрозени во пандемијата на корона вирусот.

Принцот се појави пред камерата во домашно издание и му покажа на светот дел од неговиот дом во Лос Анџелес каде што живее со сопругата Меган Маркл и нивниот син Арчи. За многумина беше невообичаено да се види принц со бушава коса и раскопчана кошула.

Принцот со години е поддржувач на здружението „Well Child“. Иако веќе не се во служба на кралското семејство, Меган и Хари ја продолжуваат својата добротворна работа во неколку здруженија во Велика Британија.

WellChild Patron The Duke of Sussex videocalls families of vulnerable children to learn how they are coping during #COVID19.

“Full respect to every single one of you. This is hard on everyone, but it is especially hard on you.”

Watch the full video at https://t.co/GWlQkPyEyw pic.twitter.com/AIJ5dU9k6H

— WellChild (@WellChild) April 16, 2020