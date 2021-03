(ВИДЕО) Бајден се збуни: Го заборави името на неговиот министер за одбрана

Претседателот на САД, Џо Бајден на последната прес конференција заборави како му се вика министерот за одбрана.

Со овој потег Бајден уште еднаш ги загрижи сите што го поддржуваат и предизвика сериозни критики на социјалните мрежи.

Имено, Бајден на промоцијата на двете жени генерал шефот на Пентагон го нарече „човек кој е на чело на таа единица“ , по неуспешниот обид да се сети како се вика министерот за одбрана на САД, Лојд Остин.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO

— Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021