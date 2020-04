Продолжуваат да погодуваат: Симпсонови предвиделе дека нафтата ќе падне на 0 долари

Анимираната американска тв серија „Симпсонови“ е позната по својата извонредна способност да предвидат големи светски настани, од изборот на американскиот претседател Доналд Трамп, кризата со ебола, а сега и цените на нафтата.

Уште едно предвидување се испостави дека е точно. Симпсонови „предвидоа“ дека цената на нафтата ќе падне на 0 долари за барел.

После предвидувањето дека Доналд Трамп ќе стане претседател на САД, или околу појавувањето на вирусот кој наликува на корона, последното во низата, дека нафтата ќе падне на нула долари, емитувано е во 31 сезона на популарната серија.

The simpsons on course for another prediction 👀😂 #OilCrash pic.twitter.com/848gIhi5bv

— 𝕯𝖆𝖓𝖌𝖔𝖗 (@SaadDeez) April 20, 2020