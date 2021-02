Принцот Чарлс и сопругата Камила се вакцинираа против Ковид-19

Британскиот принц Чарлс и неговата сопруга Камила ја примија првата доза од вакцината против ковид-19. Не беше соопштено која вакцина ја избра кралската двојка.

Претходно вакцина примија британската кралица Елизабета (94) и принцот Филип (99).

Принцот Чарлс во март минатата година беше позитивен на ковид-19.

Во Велика Британија досега се вакцинирани околу 13 милиони луѓе.

Breaking: @ClarenceHouse confirm that the Prince of Wales and Duchess of Cornwall have had their first #coronavirus jab (following on from HMQ last month)

A spokesman says: ‘The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have had their first COVID-19 vaccinations.’

— Rebecca English (@RE_DailyMail) February 10, 2021