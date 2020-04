Почина газдaта на вториот најскап клуб во светот

Хенк Стајнбернер, еден од газдите на вториот најскап клуб во светот, Њујорк Јенкис почина денеска. Тој по долга борба со тешка болест го загуби животот на 63-годишна возраст во неговиот дом.

Хенк беше најстариот син на Џорџ Стајнбренер одека неговио брат Хал се водеше како прв човек на клубот вреден неверојатни пет милијарди долари.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020