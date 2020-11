Пеле: Јас изгубив пријател, светот изгуби легенда

Светот денеска го потресе веста за Диего Марадона, кој почина од срцев удар во неговиот дом, и тоа само неколку дена откако имаше успешна операција на главата по која одмараше.

Многу познати личности се збогуваа со Марадона, а тоа го направи и легендарниот бразилски фудбалер Пеле.

“I have lost a dear friend, and the world has lost a legend. One day, I hope, we will play soccer together in the sky.”

🗣️ Pele on Diego Maradona pic.twitter.com/ToG4IpJURv

— B/R Football (@brfootball) November 25, 2020