Од коронавирус почина најдобриот шутер во НФЛ лигата

Пандемијата со коронавирусот изминатиов период носи голем број жртви од САД, меѓу кои е и легендата на НФЛ-лигата, Том Демпси, кој на 73-годишна возраст ја загуби битката со болеста Ковид-19.

Присуството на вирусот му беше дијагностициран на 25 март, а десетина дена подоцна беше објавено дека ја загубил битката. Информацијата до медиумите ја достави клубот Њу Орлеанс сеинтс во чиј дрес се прослави.

Демпси е роден без прстите на десната нога, но тоа не го спречи повеќе од четири децении да биде сопственик на рекордот за постигнат „филд гол“ од најголема далечина. Далечната 1970 година погоди удар од 63 јарди, кој беше валиден рекорд сѐ до 2013 година, кога Мет Пратер погоди од 64 јарди.

Легендарниот шутер настапуваше со специјална копачка, кога се наоѓа во Куќата на славните во НФЛ. Демпси настапуваше уште и за Филаделфија иглс, ЛА Рамс, Хјустон ојлерс и Бафало билс.

New Orleans Saints legend Tom Dempsey dies at 73 after contracting coronavirus https://t.co/n0MQA6LNqb pic.twitter.com/SecVveDuLJ

— New Orleans Saints (@Saints) April 5, 2020