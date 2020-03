Марадона во изолација поради коронавирусот

Аргентинскиот легендарен фудбалер Диего Армандо Марадона од денеска е во изолација поради коронавирусот, јавуваат аргентинските медиуми.

Марадона во изолацијаќе мора да подлегне на тест за коронавирус, пренесе Фут Меркато.

Тој мора да биде во изолација поради проблемите со здравјето, како и пради тоа што спаѓа во високоризична група поради прекумерната тежина и проблемите со срцето.

Diego Maradona transferred to isolation due to CORONAVIRUS!

Diego Armando Maradona, one of the best footballers in the world of all time, had to be isolated due to health issues

Maradana is a high-risk group due to poor physical condition due to obesity, heart problems, and malnu pic.twitter.com/dmJZaoE5sW

— SBB SPORT (@sbb_sport) March 14, 2020