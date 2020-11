Коби Брајант после смртта „заработил“ 20 милиони долари

Еден од најдобрите кошаркари во историјата, Коби Брајант,кој трагично го загуби животот на почетокот на годинава се наоѓа на списокот на луѓе кои годинва заработике висока сума на пари. „Форбс“ вчера ја објави листата на најбогати луѓе во светот. Коби е на третата позиција затоа што „заработил“ 20 милиони долари, а најзаслужен за тоа е „Најк“, кој ги распродал сите негови производи.

Брајант почина во јануари во хеликоптерска несреќа во близината на Лос Анџелес, а меѓу жртвите беше и неговата ќерка Џиана.

