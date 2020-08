Кејти Пери и Орландо Блум го добија првото дете: Ќерката го доби името Дејзи Дов Блум

Кејти Пери го доби своето прво дете со нејзиниот свршеник Орландо Блум.

Поп ѕвездата се породила вчера и на свет донела здраво женско дете кое го доби името Дејзи Дов Блум.

Веста официјално беше соопштена на страната на UNICEF чии амбасадори на добра волја се и двајцата родители.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom’s new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter.”

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020