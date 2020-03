(ФОТО +16) Руска манекенка бара партнер што ќе се изолира со неа во карантин

View this post on Instagram

Спящая красавица ждёт своего принца в заточение 👸🏻 Где этот храбрый красавчик, который победит вирус 🦠 и спасёт меня 😍 Прошу ускориться ❗️ Все свои запасы, которые Я купила на месяц вперёд, закончились за пару вечеров 😱 Расскажите, как Вы планируете провести, это незабываемое время? 😍😷 The sleeping beauty is waiting for her prince in custody 👸🏻 Where is this brave handsome man who will defeat the virus 🦠 and save me 😍 Please speed up ❗️ All my stocks that I bought a month in advance ran out in a couple of evenings 😱 Tell me how do you plan to spend this unforgettable time? 😍😷 #stayhome #stayathome #quarantine #covid_19 #corona #london #funny #alone #sexy #black #лондон #москва #весна #девушка #relax #отдых #сплю #missmaxim2020russia