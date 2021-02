(ФОТО) Прва слика од Марс направена од првата арапска сонда во историјата

Вселенската сонда „Hope“, лансирана од Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) пред неколку месеци, ја испрати првата слика на Марс, објави денеска Националната вселенска агенција, неколку дена откако леталото успешно влезе во нејзината орбита.

ОАЕ претходно објави многу амбициозна вселенска програма која вклучува изградба на човечка населба на Марс до 2117 година.

Сликата направена во средата го покажува северниот пол на Марс, како и најголемиот вулкан Марс – Олимп Монс.

Сликата е преземена од вселенската сонда „Amal“ или „Hope“ (Надеж).

Шеикот Мохамед бин Рашид Ал-Мактум, премиер на ОАЕ и владетел на Дубаи, ја сподели сликата во боја на Твитер, а на објавата се пофали дека тоа е првата слика од Марс снимена од првата арапска сонда во историјата.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet’s surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021