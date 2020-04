(ФОТО) Хуман гест на американскиот актер: Луѓе плачеле од радост кога тој им ги платил сметките во маркет

Американскиот актер, сценарист, режисер и продуцент, Тајлер Пери, ги воодушевил постарите граѓани во еден трговски центар.

Имено, Тајлер ги платил нивните сметки за намирниците.

Инаку, 50-годишниот Пери во 2011 година магазинот „Форбс“ го прогласи за најплатена личност во светот на забавата.

Помеѓу мај 2010 и мај 2011 година, заработи 130 милиони долари.

Through all the sadness and fear the goodness and greatness in our country always emerges. What a beautiful gesture this is. https://t.co/gtMGkVnreW

— Mike Greenberg (@Espngreeny) April 8, 2020