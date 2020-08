Албанска манекенка малтретирала возач од Србија со албански песни

Албанската манекенка Лорена Халити се пофали на својот твитер-профил дека му пуштала албански песни на српски возач додека се возела со „Убер“ во Америка.

Тој им се пожалил на нејзините работодавци за директната провокација на манекенката објаснувајќи дека тоа не е во ред од нејзина страна затоа што тој си ја вршел својата работа професионално и коректно, а таа препознала по име и презиме дека тој е Србин.

No longer staying silent. @Uber your Serbian driver filed a complaint to my employer for simply listening to Albanian music during my ride. You have continued to support Xhenophobia and Ethnic racism by banning me with no further investigation. This is disgusting and intolerable. pic.twitter.com/RpfhWQ6sDe

— Lorena Haliti (@LorenaHaliti) August 4, 2020