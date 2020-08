Русија ја одобри првата вакцина против Ковид-19, ја примила ќерката на Путин

По само 2 месеци тестирање на луѓе, Владимир Путин објави дека Русија ја одобрува првата вакцина за Kовид-19.

Светските медиуми објавија дека Владимир Путин соопштил дека Министерот за здравство на Русија ја одобрил вакцината која ја развивале од Gamaleya Институтот во Москва.

🇷🇺#Russia has created world’s first #COVID19 #vaccine.#Russian Deputy Health Minister Oleg Gridnev: “The registration of the vaccine will take place on August 12. The last stage of testing, the third, is underway”.

🔗https://t.co/TwaTc2lqbe

📸©Reuters pic.twitter.com/NRkMz70tbF

— Russian Embassy in Sri Lanka (@RusEmbSriLanka) August 7, 2020